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Kırklareli'nde Park Halindeki Minibüs Alev Aldı

Kırklareli'nde Park Halindeki Minibüs Alev Aldı
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Kırklareli Pınar Mahallesi'nde park halindeki bir minibüs, aniden alev alarak kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Kırklareli'nde park halinde alev alan minibüs itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Pınar Mahallesinde park halinde bulunan minibüs biranda alev aldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Yangında araç kullanılmaz hale geldi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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