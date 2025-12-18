Haberler

Kırklareli'nde özel harekat destekli uyuşturucu operasyonu

Kırklareli'nde özel harekat destekli uyuşturucu operasyonu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli'nde Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından yürütülen özel harekat destekli uyuşturucu operasyonlarında çok miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.

Kırklareli'nde özel harekat destekli uyuşturucu operasyonları düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Kırklareli il merkezinde yürütülen çalışmalarda, bir süredir teknik ve fiziki takibi sürdürülen adreslere özel harekat polisleri destekli uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, uyuşturucu ticareti ve kullanımında kullanılan materyaller, tabanca ile mermiler ele geçirildi. Olayla bağlantısı bulunduğu değerlendirilen şüpheliler gözaltına alınırken, haklarında adli süreç başlatıldı. Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü, toplum sağlığını tehdit eden suç unsurlarına karşı operasyonların aralıksız devam edeceğini açıkladı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Gram altın 6 bin TL sınırını aştı

Altın durdurulamıyor! Tarihi rekor kırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Leonardo DiCaprio'dan yıllar sonra gelen 'Titanic' itirafı: Duyanlar şaştı kaldı

Leonardo DiCaprio'dan yıllar sonra gelen 'Titanic' itirafı
Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak

Tutuklanan spikerin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
Plakayı görenler telefona sarıldı! Şimdi herkes aynı soruyu soruyor

Plakayı görenler telefona sarıldı! Şimdi herkes aynı soruyu soruyor
Galatasaray'ın eski kalecisi İsmail Çipe'nin acı günü

Ayakta durmakta zorlandı! Eski Galatasaraylı'nın acı günü
Leonardo DiCaprio'dan yıllar sonra gelen 'Titanic' itirafı: Duyanlar şaştı kaldı

Leonardo DiCaprio'dan yıllar sonra gelen 'Titanic' itirafı
Görüşmeler devam ederken iş dünyasından kritik asgari ücret mesajı

Görüşmeler devam ederken iş dünyasından kritik asgari ücret mesajı
Bahçeli: İmralı'nın cezaevinden çıkma ve özgürlük talebi yok

Öcalan serbest kalır mı? Bahçeli'den sürece dair yeni çıkış
Resmi Gazete'de yayımlandı! Hastanelerde enfeksiyon kontrol komiteleri kuruluyor

Hastanelerde yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak
Otobüs şoförü ile kadın yolcu tekme ve yumruklarla birbirine girdi

Otobüs şoförü ile kadın yolcu birbirine girdi
Zehra Kınık'ın yeniden yargılandığı davada karar çıktı

Zehra Kınık'ın yeniden yargılandığı davada karar! Cezası düşürüldü
Ünlülere uyuşturucu operasyonundan detaylar: Mümine Senna Yıldız'ın evinde aparat bulundu

Operasyondan yeni detaylar! Evinden aparat çıkan bir isim var
Fransa First Lady'sine feministlerden dava

Protestoculara kameraların önünde küfretti
Ortalığı karıştıracak iddia: Marketler 50 kuruşluk poşetin 2,5 lira olmasını istiyor

Marketlerden poşet fiyatlarına fahiş zam talebi! Rakam bile verdiler
title