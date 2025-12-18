Kırklareli'nde özel harekat destekli uyuşturucu operasyonu

Kırklareli'nde özel harekat destekli uyuşturucu operasyonları düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Kırklareli il merkezinde yürütülen çalışmalarda, bir süredir teknik ve fiziki takibi sürdürülen adreslere özel harekat polisleri destekli uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, uyuşturucu ticareti ve kullanımında kullanılan materyaller, tabanca ile mermiler ele geçirildi. Olayla bağlantısı bulunduğu değerlendirilen şüpheliler gözaltına alınırken, haklarında adli süreç başlatıldı. Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü, toplum sağlığını tehdit eden suç unsurlarına karşı operasyonların aralıksız devam edeceğini açıkladı. - KIRKLARELİ