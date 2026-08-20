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Kırklareli'nde otomobilde duman paniği: Anne ve bebek son anda kurtarıldı

Kırklareli'nde otomobilde duman paniği: Anne ve bebek son anda kurtarıldı
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Kırklareli'nde bir otomobilden yükselen dumanlar paniğe neden oldu. Vatandaşlar, araçtaki anne ve bebeği uyararak çıkardı. İtfaiye ekipleri aracı soğuturken, olayda yaralanan olmadığı ve inceleme başlatıldığı bildirildi.

Kırklareli'nde otomobilden çıkan dumanlar paniğe sebep oldu. Vatandaşların uyarısıyla araçta bulunan anne, bebeğiyle otomobilden çıkarken, itfaiye ekipleri araca müdahale ederek soğutma çalışması yaptı.

Kırklareli merkez Manolya Sokak'ta bulunan A 6116 MM plakalı bir otomobilden dumanlar yükselmeye başladı. Çevredeki vatandaşlar tarafından duman ve koku fark edilirken, otomobilin içinde bulunan anne ve bebeği dışarı çıkmaları için uyarıldı. İhbar üzerine üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri aracı soğutmak için çalışmalar yaparken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekiplerinden ise olayda dumandan etkilenen olmadığını öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

"Aracın içerisinde kadın ve bebek vardı, biz uyardık"

Öte yandan olay anını anlatan İbrahim Özkan isimli vatandaş, araçta kadın ve bebek bulunduğunu söyleyerek, "Aracın sahibi gitti. Araç burada yarım saat veya 40 dakikadır çalışıyor. Aracın içerisinde kadın ve bebek vardı. İçerdeki kadın aracın perdelerini çekmiş. Dumanları biz fark ettik, içeride insan olduğunu fark edince de cama vurduk ve uyardık. İnanılmaz bir yanık kablo kokusu geliyordu, bu sayede fark ettik. Allah muhafaza araç tüplü olsa patlayacak, o derece sıcaklık var. Aracın sahibi fanı mı, klimayı mı kapatmadı, motorda bu şekilde bir arıza verdi" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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