Kırklareli'nde Otomobil Yangını Kontrol Altına Alındı

Kırklareli'nde Otomobil Yangını Kontrol Altına Alındı
Babaeski ilçesinde seyir halindeki bir otomobilden dumanlar çıkmaya başladı. Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sonrası maddi hasar oluştu ancak can kaybı yaşanmadı.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bir otomobilde çıkan yangın çevreye yayılmadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde seyir halinde olan bir otomobilden dumanlar yükselmeye başladı.

Durumu fark etmesi üzerine sürücü, aracı park ederek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Bir süre soğutma çalışmaları devam ederken, otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Yangın sonrası araçta maddi hasar oluştu. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmaması sevindirdi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
