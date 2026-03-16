Pehlivanköy'de taralaya uçan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde kontrolden çıkıp tarlaya uçan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Doğanca köyü ile Kuştepe köyü arası yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Onur G. idaresindeki 34 VT 4445 plakalı binek otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya uçtu. İhbar üzerine olay itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan varalı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ

