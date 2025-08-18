Kırklareli'nde Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kırklareli'nde Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Demirköy ilçesi Barajlar mevkiinde henüz bilinmeyen bir sebeple orman yangını çıktı. Yangının fark edilmesi üzerine olay itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. - KIRKLARELİ

