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Kırklareli'nde Müstakil Evde Yangın Çıktı

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Kırklareli'nin Babaeski ilçesindeki Nadırlı köyünde bir müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangında maddi hasar oluşurken, can kaybı ve yaralanma olmadı.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Nadırlı köyünde müstakil bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Nadırlı köyünde Mesut Z'ye aitmüstakil bir evde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan, Babaeski İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında ahır, sera ve evde maddi hasar oluştu. Ölen ve yaralananın olmadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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