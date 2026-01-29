Haberler

Kırklareli'de 2 milyon liralık dolandırıcılık operasyonu: 10 şüpheli yakalandı

Kırklareli'nde kredi kartı aidatı ödeme vaadiyle 2 milyon TL dolandırıcılık yapan 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

Kırklareli'nde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, kredi kartı aidatı ödeme vaadiyle yaklaşık 2 milyon TL tutarında dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 10 şüpheli gözaltına alındı.

Kredi kartı aidatı ödeme vaadiyle yaklaşık 2 milyon TL tutarında nitelikli dolandırıcılık olayının tespit edilmesinin ardından Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 11 adet cep telefonu, 7 adet SIM kart, 1 adet tablet ve 1 adet flash bellek ele geçirildi.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'si serbest bırakılırken, 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 3 şüpheli ise tutuklanarak Kırklareli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - KIRKLARELİ

