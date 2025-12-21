Haberler

Vahşice öldürülen kadının damadı ve 2 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme:
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 56 yaşındaki Aynur Erkenci, evinde bıçaklanarak öldürüldü. Vücudu kesilmiş halde bulunan kadının damadı ile 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli'nde birden fazla bıçak darbesiyle öldürülen ve vücut uzuvları kesilen 56 yaşındaki Aynur Erkenci'nin damadının da aralarında bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Güneş Mahallesi Mutlu 1. Sokak'ta bulunan tek katlı müstakil evde yaşayan 56 yaşındaki Aynur Erkenci'ye ulaşamayan yakınları dün akşam eve gittiklerinde korkunç cinayetle karşılaştı.

Erkenci'nin vücudunun çeşitli yerlerinin kesildiğini ve kanlar içinde yerde yattığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans ekibi sevk edildi.

Erkenci'nin cesedi cumhuriyet savcısı ve polis olay yeri inceleme timinin incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Kan donduran cinayetle ilgili geniş çaplı araştırma yapan polis ekipleri, öldürülen kadının damadı C.Ö. ile birlikte 2 şüpheliyi gözaltına aldı. 3 şüphelinin Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.

Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan Erkenci için bugün Lüleburgaz Dernek Camii'nde cenaze töreni düzenlenecek. Erkenci'nin cenazesi öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası ilçe mezarlığına defnedilecek. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
title