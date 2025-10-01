Haberler

Kırklareli'nde Köprüden Dereye Düşen Tır Sürücüsü Yaralandı

Kırklareli'nde Köprüden Dereye Düşen Tır Sürücüsü Yaralandı
Güncelleme:
Kırklareli'nde köprüden dereye devrilen tırın sürücüsü, olay yerine gelen ekipler tarafından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Kırklareli'nde köprüden dereye düşen tır sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Merkeze bağlı Ürünlü köyü yakınlarında 39 AEF 066 plakalı Ş.Ö. idaresindeki tır köprüden dereye devrildi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada tırda sıkışan sürücü ekiplerin müdahalesi ile kurtarıldı.

Yapılan ilk müdahalenin ardından sürücü Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
