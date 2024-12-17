Kırklareli'nde Kombi Yangını: İtfaiye Müdahale Etti

Kırklareli'nde bir binanın 4. katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli merkez Karakaş Mahallesi Walldorf Caddesi'nde bir apartmanın 4'üncü katında yaşayan Gülsüm Cambazoğlu'na ait balkonda kombiden kaynaklı yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken binada tahliye başlattı.

Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürülürken dairede hasar oluştu. - KIRKLARELİ