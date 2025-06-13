Kırklareli'nde Kaza: İpek Hançer Toprağa Verildi

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Kırklareli'nde kontrolden çıkarak ağaca çarpan otomobilde hayatını kaybeden İpek Hançer, Hızırbey Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından defnedildi.

Kırklareli'nde kazada hayatını kaybeden kız toprağa verildi

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde geçtiğimiz gün kontrolden çıkarak ağaca çarpan otomobilde hayatını kaybeden İpek Hançer son yolculuğuna uğurlandı.

Geçtiğimiz gün Rauf Denktaş Bulvarı'nda seyir halindeki 39 BC 352 plakalı Baran C. idaresindeki otomobil kontrolden çıkıp ağaca çarptı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edilmişti. Bölgeye gelen sağlık ekipleri araçta bulunan İpek Hançer hayatını kaybettiğini tespit etmişti.

Hançer'in cenazesi bu gün Hızırbey Camisinde kılınan namazına ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından İpek Hançer, şehir mezarlığında defnedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN ÇANLI - 3.Sayfa
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