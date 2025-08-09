Kırklareli'nde Kasten Öldürme Suçundan Firari Yakalandı

Kırklareli'nde kasten öldürme suçundan 32 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ü., polis operasyonuyla yakalandı. Operasyonda tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Kırklareli'nde kasten öldürme suçundan 32 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri aranması olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde hakkında "kasten öldürme" suçundan 32 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ü'nün bir evde saklandığı tespit edildi.

Hükümlüye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda tüfek ile çok sayıda fişek ele geçirildi.

İşlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine teslim edildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
