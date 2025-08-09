Kırklareli'nde Kaçakçılık Operasyonu: 3 Gözaltı

Kırklareli'nde Kaçakçılık Operasyonu: 3 Gözaltı
Kırklareli'nde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, evlerinde yapılan aramada çeşitli kaçak ürünlerle birlikte 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri Vize ve Demirköy ilçelerinde kaçakçılık operasyonu düzenledi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 5 akıllı saat, 2 cep telefonu, jeneratör, 27 sahte kozmetik malzemesi, dedektör ile alan tarama cihazı ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. - KIRKLARELİ

