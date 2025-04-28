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Kırklareli'nde Kaçak Kazı Operasyonu: 14 Gözaltı

Kırklareli'nde Kaçak Kazı Operasyonu: 14 Gözaltı
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Kırklareli merkezli düzenlenen operasyonda, Vize ilçesindeki sit alanında kaçak kazı yapan 14 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda silahlar, mühimmat ve kazı malzemeleri ele geçirildi.

Kırklareli merkezli 3 ilde düzenlenen kaçak kazı operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Vize ilçesinde sit alanında iş makineleri ve patlayıcı maddeler kullanılarak kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri harekete geçti. Ekipler, Vize Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Kırklareli, İstanbul ve Tekirdağ'da operasyon düzenledi. Operasyonda 14 şüpheli yakalanırken, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 tabanca, 330 tabanca mühimmatı, 2 altın sikke, 8 dedektör, 125 sayfa define haritası, 13 kilogram patlayıcı madde, 100 metre elektrik kablosu, 4 el yapımı fünye, 2 hilti, 6 alan tarama cihazı, 3 karot makinesi, 3 kamera, 2 telsiz, gaz maskesi ile kazı malzemeleri ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 14 şüphelinin işlemleri devam ediyor. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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