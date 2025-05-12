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Kırklareli'nde Jandarma Sivil Denetim Gerçekleştirdi

Kırklareli'nde Jandarma Sivil Denetim Gerçekleştirdi
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Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı, yolcu taşımacılığı yapan araçlarda sivil denetim yaptı. Denetimde emniyet kemeri kullanımı ve sürücü kuralları kontrol edildi, kural ihlalleri cezalandırıldı.

Kırklareli'nde jandarma yolcu taşımacılığı yapan araçlarda sivil denetim gerçekleştirdi.

Kırklareli İl Jandarma komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü yolcu taşımacılığı yapan taşıtlara sivil denetim gerçekleştirdi. Denetimde şoför ve yolcuların emniyet kemerlerini takıp takmadığı, şoförün kurallara uyup uymadığı kontrol edildi. Denetimde kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulandı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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