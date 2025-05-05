Kırklareli'nde Jandarma, 110 Kaçak Göçmeni Yakaladı

Kırklareli'nde Jandarma, 110 Kaçak Göçmeni Yakaladı
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Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı, gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda bir haftada 110 kaçak göçmeni yakaladı. Ayrıca, bu kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı öne sürülen 9 kişi tutuklandı.

Kırklareli'nde jandarma ekipleri bir haftada 110 kaçak göçmen yakalandı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak göçmenlere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde bir haftada 110 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 9 şüpheli yakalandı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 7'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kaçak göçmenler ise işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Öte yandan, olaylarda kullanıldığı iddia edilen 9 araca el konuldu. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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