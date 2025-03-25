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Kırklareli'nde İki Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

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Kırklareli'nde iki otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kırklareli'nde iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kızılcıkdere köyü yakınlarında Cemal H. İdaresindeki 35 AH 1402 plakalı otomobil ile Nedim G. yönetimindeki 38 LU 625 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücülerden Cemal H. ile aynı araçta bulunan Raif H. yaralandı. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Öte yandan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN ÇANLI - 3.Sayfa
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