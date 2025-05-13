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Kırklareli'nde Gergin Olay: Evini Yakan Adam Kadını Öldürüp İntihar Etti

Kırklareli'nde Gergin Olay: Evini Yakan Adam Kadını Öldürüp İntihar Etti
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Kırklareli'nde bir kişi, evini ve aracını ateşe verdikten sonra bir kadını tabancayla öldürüp intihar etti. Olay yerinde yapılan incelemeler sonucunda, cenazeler hastane morguna kaldırıldı.

Kırklareli'nde dehşet: Evini, aracını yaktı, bir kadını öldürüp intihar etti

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde bir kişi önce evini ile aracını yaktı ve daha sonra bir kadını öldürüp intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Demircihalil köyü yakınlarında bir otomobilin yandığını görenler durumu ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye İtfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Ekipler çevrede yaptığı çalışmada araçtan yaklaşık 15 metre ileride 2 kişinin hareketsiz yattığını tespit etti.

Ekipler yaptıkları incelemede, Hacı T.'nin (60), Aysel S.'yi tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiği belirlendi.

Cenazeler yapılan olay yeri incelemesinin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan Hacı T.'nin dün gece Karakaş Mahallesi'ndeki evini de ateşe verdiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN ÇANLI - 3.Sayfa
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