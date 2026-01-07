Haberler

Kırklareli'nde gasp ve yağma şüphelisi 7 kişi tutuklandı

Lüleburgaz ilçesinde polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, gasp ve yağma suçlarına karıştıkları tespit edilen 7 şüpheli tutuklandı. Emniyet yetkilileri, suçla mücadele çalışmalarının aralıksız devam edeceğini duyurdu.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda gasp ve yağma olayına karıştıkları tespit edilerek yakalanan 7 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ekiplerinin titizlikle yürüttüğü çalışmalar sonucunda B.D., M.T., G.Ç., M.A.D., Ç.K., D.K. ve O.G. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, suça ve suçlulara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtilerek, ilin huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla çalışmaların aralıksız devam edeceği ifade edildi. - KIRKLARELİ

