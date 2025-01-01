Kırklareli'nde Fabrika Yangını

Kırklareli'nin Büyükkarıştıran beldesinde bir fabrikada yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesindeki bir fabrikada öğlen saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, gökyüzünü siyah dumanlar kapladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor. - KIRKLARELİ