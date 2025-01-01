Kırklareli'nde Fabrika Yangını
Kırklareli'nin Büyükkarıştıran beldesinde bir fabrikada öğle saatlerinde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek gökyüzünü siyah dumanlar ile kapladı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
Kırklareli'nin Büyükkarıştıran beldesinde bir fabrikada yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesindeki bir fabrikada öğlen saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, gökyüzünü siyah dumanlar kapladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor. - KIRKLARELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa