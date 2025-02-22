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Kırklareli'nde Ev Yangını: İtfaiye Müdahale Etti

Kırklareli'nde Ev Yangını: İtfaiye Müdahale Etti
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Kırklareli'nin Demirköy ilçesindeki bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle ev tamamen kullanılmaz hale geldi.

Kırklareli'nde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Demirköy ilçesinin Hamdibey köyünde Recep Coşkun'a ait evde yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü. Yangın sebebiyle ev kullanılmaz hale geldi.

Demirköy Kaymakamı Ertuğrul Bayram bölgeye gelerek çalışmaları yerinde takip etti. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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