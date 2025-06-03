Kırklareli'nde Ev Yangını: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Gazikemal Mahallesi 186 sokakta bir evde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Babaeski İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin, müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın sonrası evde maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ