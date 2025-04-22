Kırklareli'nde Engelli Taklidi Yapan Dilenci Yakalandı

Kırklareli'nde kendini engelli diye tanıtarak para isteyen kişi zabıta ekipleri tarafından yakalandı.

Kırklareli'nde zabıta ekipleri, şehir dışından gelerek kendini engelli olarak tanıtan ve vatandaşlara zorla kalem satmaya çalışan, dilencilik yaptığı belirlenen bir kişiye müdahale etti.

Zabıta Müdürlüğü'ne götürülen kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında bin 406 lira idari para cezası uygulandı.

Zabıta Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, benzer durumlarla karşılaşan vatandaşların kendilerine bilgi vermelerini istedi. - KIRKLARELİ