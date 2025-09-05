Kırklareli'nde Eğlence Mekanlarına Alkol ve Gıda Denetimi

Kırklareli'nde eğlence mekanlarında alkol ve gıda denetimi yapıldı.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, eğlence mekanlarında alkol ve gıda denetimi yaptı. Denetimde alkollü ürünlerin bandrolleri, işletmelerin hijyen şartları, ürün güvenliği ve yasal uygunlukları incelendi.

İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Onur Karadağ ve Şube Müdürü Devrim Öden'in de katıldığı denetimlerde sorun tespit edilen işletmeler hakkında işlem yapıldı.

Öte yandan, vatandaşların güvenli gıdaya ulaşması için denetimlerin devam edeceğini ifade eden İl Müdürü Gökhan Karaca denetimlerin titizlikle yürütüldüğünü söyledi. - KIRKLARELİ