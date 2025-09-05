Haberler

Kırklareli'nde Eğlence Mekanlarına Alkol ve Gıda Denetimi

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, eğlence mekanlarında alkol ve gıda denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde hijyen koşulları ve ürün güvenliği incelendi, sorun tespit edilen işletmelere işlem yapıldı.

Kırklareli'nde eğlence mekanlarında alkol ve gıda denetimi yapıldı.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, eğlence mekanlarında alkol ve gıda denetimi yaptı. Denetimde alkollü ürünlerin bandrolleri, işletmelerin hijyen şartları, ürün güvenliği ve yasal uygunlukları incelendi.

İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Onur Karadağ ve Şube Müdürü Devrim Öden'in de katıldığı denetimlerde sorun tespit edilen işletmeler hakkında işlem yapıldı.

Öte yandan, vatandaşların güvenli gıdaya ulaşması için denetimlerin devam edeceğini ifade eden İl Müdürü Gökhan Karaca denetimlerin titizlikle yürütüldüğünü söyledi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
