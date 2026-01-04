Kırklareli'nde 'durgun sulardan geçiş eğitimi' yapıldı

Kırklareli'ndeki Orgeneral Muhittin Önür Göleti'nde 'durgun sulardan geçiş eğitimi' yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı Orgeneral Muhittin Önür Göletindeki eğitimin görüntülerini paylaştı. 54'ncı Mekanize Piyade Zırhlı Tugay Komutanlığınca gerçekleştirilen durgun sulardan geçiş eğitim göz doldurdu. Eğitimde, Türk yapımı olan "Samur" karadan ilerleyip, suya girerek kısa süre seyyar köprü haline geldi. Bu seyyar köprüler kısa sürede tank ve tekerlekli askeri araçların karşı kıyıya geçişini sağladı. - KIRKLARELİ