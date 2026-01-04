Haberler

Kırklareli'nde 'durgun sulardan geçiş eğitimi' yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Kırklareli'ndeki Orgeneral Muhittin Önür Göleti'nde gerçekleştirilen durgun sulardan geçiş eğitimine dair görüntüleri paylaştı. Eğitimde, Türk yapımı 'Samur' suya girerek seyyar köprü haline geldi ve askeri araçların geçişini sağladı.

Milli Savunma Bakanlığı Orgeneral Muhittin Önür Göletindeki eğitimin görüntülerini paylaştı. 54'ncı Mekanize Piyade Zırhlı Tugay Komutanlığınca gerçekleştirilen durgun sulardan geçiş eğitim göz doldurdu. Eğitimde, Türk yapımı olan "Samur" karadan ilerleyip, suya girerek kısa süre seyyar köprü haline geldi. Bu seyyar köprüler kısa sürede tank ve tekerlekli askeri araçların karşı kıyıya geçişini sağladı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
