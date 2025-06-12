Kırklareli'nde Buğday Tarlasında Yangın: 500 Dekar Zarar
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir buğday tarlasında çıkan yangın sonucunda 500 dekar alan zarar gördü. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale etti.
Kırklareli'nde buğday tarlalarında çıkan yangında 500 dekar alan zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesinde mezarlık yakınlarında bir buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.
Yangında 500 dekar alan zarar gördü. - KIRKLARELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa