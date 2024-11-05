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Kırklareli'nde Balıkçı Sahil Güvenlik Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Kırklareli'nde Balıkçı Sahil Güvenlik Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
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Kırklareli'nin İğneada beldesinde balık avı sırasında ağlarını toplarken ellerini zincire sıkıştıran bir balıkçı, sahil güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı ve tedavi altına alındı.

Kırklareli'nde denizde yaralanan balıkçının yardımına sahil güvenlik ekipleri koştu.

Alınan bilgiye göre, Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde balık avında bir kişi ağlarını toplarken ellerini zincire sıkıştırdı. Haber verilmesi üzerine sahil güvenlik ekipleri harekete geçti. Ekipler yaralı balıkçıyı bölgeden hızla tahliye etti. Yaralı balıkçı tedavi altına alındı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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