Kırklareli'nde Balıkçı Sahil Güvenlik Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Kırklareli'nde denizde yaralanan balıkçının yardımına sahil güvenlik ekipleri koştu.

Alınan bilgiye göre, Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde balık avında bir kişi ağlarını toplarken ellerini zincire sıkıştırdı. Haber verilmesi üzerine sahil güvenlik ekipleri harekete geçti. Ekipler yaralı balıkçıyı bölgeden hızla tahliye etti. Yaralı balıkçı tedavi altına alındı. - KIRKLARELİ