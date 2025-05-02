Kırklareli'nde Askeri Araç ile Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Kırklareli'nde askeri araçla otomobilin çarpışması sonucu 3'ü askeri personel 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli- İstanbul kara yolunun Kolej mevkisinde askeri araç ile otomobil çarpıştı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralılara yaptığı ilk müdahalenin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Kazada 3'ü askeri personel 4 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Öte yandan yol bir süre trafiğe kapatıldı. - KIRKLARELİ