Kırklareli'nde Anız Yangını Ağaçlık Alana Sıçradı, Avrupa Otoyolu Kapandı

Kırklareli'nde Anız Yangını Ağaçlık Alana Sıçradı, Avrupa Otoyolu Kapandı
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Kırklareli'nin Karamesutlu köyü yakınlarında çıkan anız yangını hızla ağaçlık alana yayıldı. Olay üzerine bölgeye itfaiye ve diğer ekipler sevk edilirken, yoğun duman nedeniyle Avrupa Otoyolu ulaşıma kapandı.

Kırklareli'nde anızlık alanda çıkan yangın ağaçlık alana sıçradı Avrupa Otoyolu ulaşıma kapandı.

Alınan bilgiye göre, Karamesutlu köyü yakınlarındaki anızda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede yangın ağaçlık alana sıçradı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yoğun dumandan nedeniyle Avrupa Otoyolu'nda görüş mesafesi düştü ve yol ulaşıma kapandı.

Yangına, havadan helikopter ve uçak, karadan ise arazöz ve iş makineleriyle müdahale ediliyor. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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