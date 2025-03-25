Kırklareli'nde 9 Kaçak Göçmen Yakalandı

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince 9 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Kofçaz ilçesinde kaçak göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmada 9 kaçak göçmen yakalandı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine gönderildi. - KIRKLARELİ