Kırklareli'nde 9 Kaçak Göçmen Yakalandı
Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 9 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine gönderildi.
Kırklareli'nde jandarma ekiplerince 9 kaçak göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Kofçaz ilçesinde kaçak göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmada 9 kaçak göçmen yakalandı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine gönderildi. - KIRKLARELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa