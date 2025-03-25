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Kırklareli'nde 9 Kaçak Göçmen Yakalandı

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Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 9 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine gönderildi.

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince 9 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Kofçaz ilçesinde kaçak göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmada 9 kaçak göçmen yakalandı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine gönderildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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