Kırklareli'nde 754 Bin Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

Kırklareli'nde jandarma ekipleri, il genelinde yaptıkları operasyonlarda 754 bin 84 kök Hint keneviri ele geçirdi. Elde edilen kenevirler yakılarak imha edilirken, 8 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince 754 bin 84 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kırklareli merkez, Babaeski ve Lüleburgaz ilçelerinde yaptığı çalışmalar neticesinde 754 bin 84 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Ele geçirilen kenevirler yakılarak imha edildi.

Kenevirlerle ilgili olarak 8 şüpheli hakkında işlem yapıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
