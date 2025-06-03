Kırklareli'nde 7 Kaçak Göçmen Yakalandı

Kırklareli'nde 7 Kaçak Göçmen Yakalandı
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Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde jandarma ekipleri, kaçak göçmen olduğu ihbarı üzerine yaptığı çalışma sonucu 7 kişiyi yakaladı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince 7 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesinde kaçak göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Ekipler bölgede yaptığı çalışma neticesinde 7 kaçak göçmen yakaladı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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