Kırklareli'nde 7 Kaçak Göçmen Yakalandı
Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde jandarma ekipleri, kaçak göçmen olduğu ihbarı üzerine yaptığı çalışma sonucu 7 kişiyi yakaladı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kırklareli'nde jandarma ekiplerince 7 kaçak göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesinde kaçak göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Ekipler bölgede yaptığı çalışma neticesinde 7 kaçak göçmen yakaladı.
Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa