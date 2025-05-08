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Kırklareli'nde 24 Kaçak Göçmen Yakalandı

Kırklareli'nde 24 Kaçak Göçmen Yakalandı
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Kırklareli'nde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla 24 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince 24 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri il genelinde kaçak göçmenlere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde 24 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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