Kırklareli'nde 24 Kaçak Göçmen Yakalandı

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince 24 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri il genelinde kaçak göçmenlere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde 24 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ