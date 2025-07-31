Kırklareli'nde 19 Suçlu Yakalandı

Kırklareli'nde 19 Suçlu Yakalandı
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Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 19 şahsı yakaladı. 9 hükümlü cezaevine teslim edilirken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 19 şahıs yakalandı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranması olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda 19 şüpheli yakalandı. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 hükümlü adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi. Diğer şüpheliler ise işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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