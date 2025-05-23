Kırklareli'nde 133 Kaçak Göçmen Yakalandı

Kırklareli'nde 133 Kaçak Göçmen Yakalandı
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Kırklareli'de jandarma ekipleri, bir hafta içinde yapılan operasyonlarda 133 kaçak göçmeni yakaladı. Organizatörlükleri iddia edilen 10 şüpheli de gözaltına alındı.

Kırklareli'nde jandarma ekipleri bir haftada 133 kaçak göçmen yakalandı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak göçmenlere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde bir haftada 133 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 10 şüpheli yakalandı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kaçak göçmenler ise işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Olaylarda kullanılan 3 araca ise el konuldu. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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