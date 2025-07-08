Kırklareli'nde 102 Bin Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince 102 bin kök hint keneviri ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Pınarhisar ilçesinde bir tarım arazisinde hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler tarlada yaptığı çalışmada 102 bin kök hint keneviri ele geçirdi.

Kenevir bitkileri yakılarak imha edildi. - KIRKLARELİ