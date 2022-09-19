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Kırklareli haber! Kırklareli'nde okul servis araçlarına denetimler arttı

3. Sayfa Haberleri

Kırklareli haber! Kırklareli'nde okul servis araçlarına denetimler arttı

Kırklareli 3. sayfa haberi | Kırklareli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timleri tarafından 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul servis araçları denetimine ağırlık verildi.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timleri tarafından 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul servis araçları denetimine ağırlık verildi.

Jandarma Trafik Timlerince, 2022-2023 Eğitim-Öğretim döneminin 12 Eylül 2022 tarihinde başlamasıyla birlikte okul çağındaki çocukların huzurlu ve güvenli bir şekilde yolculuk yapmalarını sağlamak, denetim faaliyetleri ile okul servis sürücülerinin dikkat ve hassasiyetlerini en üst düzeyde tutarak trafik kazalarını önleme maksadıyla denetlemeye başlattı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, "Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla 12 Eylül 2022 günü 'Okul Servis Araçları Yönetmeliği' çerçevesinde Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Trafik timlerince denetim ve kontrollerde bulunarak okul servis aracı sürücülerine ve öğrencilerine bilgilendirmeler yapıldı. Öğrencilerimizin güvenle seyahat etmeleri ailelerin huzur içinde çocuklarını okula göndermelerini sağlamak maksadıyla denetimlerimiz aralıksız devam edecektir" dendi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

12 Eylül Darbesi Kırklareli Jandarma 3. Sayfa Haberler

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