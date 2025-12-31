Haberler

Kırklareli'nde yılbaşı öncesi gıda denetimleri artırıldı

Kırklareli'nde yılbaşı öncesi gıda denetimleri artırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yılbaşı öncesi vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşması için Lüleburgaz'daki gıda işletmelerine yönelik denetimleri sıklaştırdı. Hijyen, son kullanma tarihleri ve mevzuata uygunluk gibi konular denetlendi.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde, yılbaşı öncesi vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla Lüleburgaz ilçesinde faaliyet gösteren gıda işletmelerine yönelik denetimler sıklaştırıldı.

Lüleburgaz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı teknik personel tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında işletmelerin hijyen şartları, üretim ve satış alanları, ürünlerin son kullanma tarihleri, muhafaza şartları ile mevzuata uygunluğu kontrol edildi.

Yılbaşı döneminde tüketimi artan gıda ürünlerine özel önem verilen denetimlerde, özellikle kuru yemiş, et ve et ürünleri, pastacılık ürünleri, alkollü ve alkolsüz içecekler ile toplu tüketim alanları mercek altına alındı.

Yetkililer, halk sağlığının korunması ve tüketici güvenliğinin sağlanması amacıyla yılbaşı öncesi ve sonrasında denetimlerin il genelinde aralıksız devam edeceğini belirtirken, mevzuata aykırı durumların tespit edilmesi halinde gerekli idari yaptırımların uygulanacağını ifade etti. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Kasım Garipoğlu da var

7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Garipoğlu da var
Eski milli futbolcu ve spor yazarı Gökmen Özdenak, hayatını kaybetti

Eski milli futbolcu ve Galatasaraylı efsane hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Roberto Carlos hastaneye kaldırıldı

Fenerbahçe'nin eski yıldızı hastaneye kaldırıldı
Trabzonspor'dan sonra Süper Kupa'nın ertelenmesi için bir başvuru daha

Trabzonspor'dan sonra bir başvuru daha! Süper Kupa oynanmayabilir
İstanbul'da kar yeniden başlayacak! Peş peşe uyarı geldi, saati de belli

Kar yeniden başlayacak! Saat verildi, resmen donacağız
Hesabı eleştiren müşterisi ile dalga geçen Bedri Usta'ya bakanlıktan inceleme

Müşterisi ile dalga geçen şefe bakanlıktan inceleme
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Roberto Carlos hastaneye kaldırıldı

Fenerbahçe'nin eski yıldızı hastaneye kaldırıldı
Milyonluk mal varlığını TSK'ya bağışlayan öğretmen ruh sağlığı hastanesine yatırıldı

Milyonluk mal varlığını TSK'ya bağışlayan öğretmen ruh sağlığı hastanesine yatırıldı
Barcelona taraftar grupları, İsrail basketbol takımlarının men edilmesi için harekete geçti

Dünya devi, İsrail takımlarının men edilmesi için harekete geçti