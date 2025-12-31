Kırklareli'nde yılbaşı öncesi gıda denetimleri artırıldı

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde, yılbaşı öncesi vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla Lüleburgaz ilçesinde faaliyet gösteren gıda işletmelerine yönelik denetimler sıklaştırıldı.

Lüleburgaz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı teknik personel tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında işletmelerin hijyen şartları, üretim ve satış alanları, ürünlerin son kullanma tarihleri, muhafaza şartları ile mevzuata uygunluğu kontrol edildi.

Yılbaşı döneminde tüketimi artan gıda ürünlerine özel önem verilen denetimlerde, özellikle kuru yemiş, et ve et ürünleri, pastacılık ürünleri, alkollü ve alkolsüz içecekler ile toplu tüketim alanları mercek altına alındı.

Yetkililer, halk sağlığının korunması ve tüketici güvenliğinin sağlanması amacıyla yılbaşı öncesi ve sonrasında denetimlerin il genelinde aralıksız devam edeceğini belirtirken, mevzuata aykırı durumların tespit edilmesi halinde gerekli idari yaptırımların uygulanacağını ifade etti. - KIRKLARELİ