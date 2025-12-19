Haberler

Kırklareli'de uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

Kırklareli'de uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı
Güncelleme:
Kırklareli'de düzenlenen uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kırklareli'de polis ekiplerince uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı yönünde elde edilen bilgiler üzerine çalışma başlattı. Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, özel harekat polislerinin desteğiyle belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - KIRKLARELİ

