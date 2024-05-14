Kırklareli'de polis ekipleri vatandaşları trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.

Alınan bilgiye göre, Pehlivanköy ilçesinde polis ekipleri halk pazarında stant kurdu. Ekipler vatandaşlara, yaya ve okul geçitlerinin önemi, alkollü araç kullanılmaması, emniyet kemeri kullanımının önemi, güvenli karşıdan karşıya geçiş yöntemleri, genel trafik kuralları ve trafik işaret levhaları gibi konularda bilgi verdi. - KIRKLARELİ