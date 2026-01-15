Haberler

Kırklareli'nde "Türkiye Selamlaşıyor" etkinliği

Kırklareli'nde 'Türkiye Selamlaşıyor' etkinliği
Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği 'Türkiye Selamlaşıyor' etkinliği kapsamında, Babaeski ilçesinde öğrenciler, esnaf ve vatandaşlarla selamlaşarak iletişim ve nezaket kültürünü güçlendirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından "Dönem Sonu Kültür, Sanat ve Spor Faaliyetleri Haftası" çerçevesinde hayata geçirilen "Türkiye Selamlaşıyor" etkinliği, Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde düzenlendi.

Babaeski ilçesinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde ellerinde selamlaşma cümlelerinin yazılı olduğu renkli kartonlarla cadde ve sokaklara çıkarak ilçe merkezindeki esnafı gezdi. Öğrenciler, ziyaret ettikleri iş yerlerinde esnafa ve karşılaştıkları vatandaşlara selam vererek iyi dileklerde bulundu.

Ellerinde selamlaşma cümlelerinin yazılı olduğu renkli kartonlarla esnafa ve vatandaşlara selam vererek iyi dileklerde bulunan Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri, toplumsal iletişim ve nezaket kültürünün güçlendirilmesinde önemli katkı sundu.

Babaeski'de miniklerin selamlaşma etkinliği, ilçedeki vatandaşlar ve esnaf tarafından da yine aynı nezaketle karşılık buldu. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
