Pınarhisar'da korkutan kaza: İlkokul öğrencisi hastaneye kaldırıldı

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde öğle arası eve gitmek için okuldan ayrılan ilkokul öğrencisi, kaldırımda oynadığı sırada yoldan geçen araca çarparak yaralandı. Hastaneye kaldırılan küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu ve kontrol amaçlı gözetim altında tutulduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Pınarhisar ilçesi Cumhuriyet İlkokulu önünde meydana geldi. 1/A sınıfı öğrencisi A.Y.Ö., öğle arası tatili için okuldan ayrılıp eve doğru yola çıktı. Kaldırımda zıplayarak ilerlediği sırada dengesini kaybeden küçük çocuk, o sırada yoldan geçmekte olan F.A. idaresindeki araca yandan çarptı.

Öğretmeni yanından ayrılmadı

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenci, sınıf öğretmeni B.Z.Ç. eşliğinde ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öğretmeninin, öğrencisinin durumuyla yakından ilgilenerek hastane sürecinde bir an olsun yanından ayrılmadığı bildirildi.

Sağlık durumu iyiye gidiyor

Hastanede ilk müdahaleyi gerçekleştiren küçük çocuğun beyin travması geçirdiği ancak bilincinin açık olduğu belirtildi. A.Y.Ö., ileri tetkik ve tedavi amacıyla Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Alınan son bilgilere göre küçük çocuğun genel sağlık durumunun iyi olduğu ve tedbir amaçlı gözetim altında tutulduğu öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, kazanın öğrencinin kaldırımda hoplayıp zıplarken yolda seyir halindeki araca yandan çarpması sonucu meydana geldiği teyit edildi. - KIRKLARELİ