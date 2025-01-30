Kırklareli'de Kaçakçılık Operasyonları: 13 Olay Tespit Edildi

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 13 olaya müdahale edildi.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 21 - 27 Ocak 2025 tarihleri arasında yapılan çalışmalar sonucunda, 7 kaçakçılık ve 6 uyuşturucu olayı olmak üzere toplam 13 olay tespit edildi. Bu olaylardan 6'sı Vize, 4'ü Merkez ilçe, 2'si Babaeski ve 1'i Lüleburgaz ilçesinde meydana geldi.

Operasyonlarda 100 gram kubar esrar, 221 adet sentetik/psikotrop madde, 19 bin 600 adet içi tütün ile doldurulmuş makaron, 5 bin 895 paket sigara, 200 litre alkol, 1 adet av tüfeği, 8 adet muhtelif kazı malzemesi, 19 adet muhtelif tarihi eser ve 1 adet dedektör ele geçirildi.

Yetkililer, vatandaşların huzur ve güvenliği için suç işlenmesini önlemeye ve suçluları yakalamaya yönelik çalışmaların 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız sürdürüleceğini belirtti. - KIRKLARELİ