Kırklareli'de Etkili Sis Uyarısı

Kırklareli'nin Babaeski ve Lüleburgaz ilçelerinde sabah saatlerinde etkili olan sis, görüş mesafesini yer yer 30 metreye kadar düşürdü.

Erken saatlerde işe ve okula gitmek için yola çıkan vatandaşlar, yoğun sis nedeniyle trafikte dikkatli ilerledi. Özellikle çevre yolu, D-100 karayolu ve şehir merkezlerinde sisin etkili olduğu gözlendi.

Sürücüler, araçlarının sis farlarını yakarak düşük hızla ilerledi. Trafik ekipleri de muhtemel kazalara karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Babaeski ilçesindeki tarihi Cedit Ali Paşa Camii ve Lüleburgaz'daki Sokullu Mehmet Paşa Köprüsü sisin içinde gizlendi.

Meteoroloji yetkilileri, sisin öğle saatlerine doğru etkisini kaybedeceğini, ancak sabah saatlerinde yer yer pus ve sis oluşumunun önümüzdeki günlerde de devam edebileceğini belirtti. - KIRKLARELİ