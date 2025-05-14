Trump'tan İstanbul'daki barış zirvesiyle ilgili açıklama: Türkiye'ye gelebilirim

Putin'in ısrarı sonrası Trump İstanbul kararını değiştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Örgütün kolları da feshe katılmalı

Erdoğan'dan bölücü örgütün diğer kollarına: Feshe katılın
DEM Partili Bakırhan, PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi

PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4'lü Suriye zirvesiyle ilgili ilk mesaj

Telefonda Erdoğan var! İşte tarihi karenin perde arkası

Kırklareli'de Dehşet: Kadın Tabanca ile Öldürüldü, Fail İntihar Etti

Kırklareli'de Dehşet: Kadın Tabanca ile Öldürüldü, Fail İntihar Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nin Demircihalil köyünde Hacı Türkmen, Aysel Solako'yu tabancayla öldürdükten sonra intihar etti. Olay sonrası düzenlenen cenaze töreninde Solako son yolculuğuna uğurlandı.

Kırklareli'de dün dehşet zincirinde tabanca ile öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı.

Kırklareli'de dün Demircihalil köyü yakınlarında Hacı Türkmen tarafından tabanca ile öldürülen Aysel Solako için Sultan Reyhani Camisi'nde tören düzenlendi. Yakınları cami avlusunda taziyeyi kabul etti. Kılınan namazın ardından cenaze kent mezarlığına defnedildi.

Evi ve aracını yaktı, bir kadını öldürüp intihar etti

Kırklareli'nin Demircihalil köyü yakınlarında yaşanan dehşet olayda, 60 yaşındaki Hacı Türkmen önce evini ve aracını ateşe verdi, ardından 53 yaşındaki Aysel Solako'yu tabancayla vurarak öldürdü ve aynı silahla intihar etti. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenazeler Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılmıştı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rozet takma törenine Erdoğan'ın sorusu damga vurdu: Hangi partiden, nereden geldi?

Rozet takma törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorusu damga vurdu
Tekmeler yumruklar havada uçuştu! Kupa finali öncesi ortalık savaş alanına döndü

Tekmeler yumruklar havada uçuştu! Kupa finali öncesi ortalık savaş alanına döndü
Bu da oldu! 6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahar Feyzan'a: Sana acıyarak bakıyoruz

"Sana acıyarak bakıyoruz"
Pazarda skandal görüntü! Vatandaş o anları böyle kaydetti

Böyle esnaf olmaz olsun! Yaptığı ahlaksızlığı vatandaş böyle kaydetti
MasterChef'in eski jüri üyesi siyasete atılarak CHP'ye katıldı

MasterChef'in ünlü şefi siyasete atıldı! İşte rozetini taktığı parti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.