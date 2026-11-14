Kırklareli Babaeski'de şiddetli rüzgâr park halindeki araçların üzerine ağaç devirdi

Kırklareli Babaeski'de şiddetli rüzgâr park halindeki araçların üzerine ağaç devirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgâr nedeniyle ağaçlar park halindeki otomobillerin üzerine devrildi. Araçlarda maddi hasar oluşurken, ihbarlar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler devrilen ağaçların kaldırılması için çalışma başlattı.
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar park halindeki otomobillerin üzerine devrildi.
İlçede etkisini artıran rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgara dayanamayan ağaçların otomobillerin üzerine devrilmesi sonucu araçlarda maddi hasar meydana geldi. İhbarlar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, devrilen ağaçların kaldırılması için çalışma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı