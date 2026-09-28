Kırklareli Babaeski'de evde çıkan yangında 51 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Kırklareli'nin Babaeski ilçesi Düğüncülü köyünde bir evde çıkan yangında 51 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Düğüncülü köyündeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evden yükselen alev ve dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri evi saran alevlere müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Evde yapılan kontrolde Tarık Kuş'un hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, yapılan incelemelerin ardından Kuş'un cenazesi morga kaldırıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı