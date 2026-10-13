Kırklareli Babaeski'de D-100'de bariyerlere çarpan kamyon devrildi, sürücü yaralandı

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Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda bariyerlere çarpıp devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, D-100 kara yolunda meydana geldi. Babaeski'den Edirne istikametine seyreden 34 RVB 91 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan yatarak devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı