Haberler

Kırklareli Babaeski'de D-100'de bariyerlere çarpan kamyon devrildi, sürücü yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırklareli Babaeski'de D-100'de bariyerlere çarpan kamyon devrildi, sürücü yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde D-100 kara yolunda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda bariyerlere çarpıp devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda bariyerlere çarpıp devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, D-100 kara yolunda meydana geldi. Babaeski'den Edirne istikametine seyreden 34 RVB 91 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan yatarak devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 44 sitede yayınlandı.
Son maçta ıslıklanan yıldıza şok! Okan Buruk kararını verdi

Son olanlar başını yaktı! Okan Buruk'tan dev maçta sürpriz karar

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler'i sahada o halde görünce hemen yerinden fırladı! Herkes Mourinho'yu konuşuyor

Arda'yı o halde görünce hemen yerinden fırladı

Başörtüsü gerilimi tırmanıyor! Okul kapılarına barikat kurmaya başladılar

Kardeş ülkeden endişe verici görüntü! Barikat kurmaya başladılar
Güney Kore 27 yasa dışı kripto para sitesini engelledi

Güney Kore’den kripto para hamlesi! 27 platforma erişim engeli
Samsunspor'un teklifini duyan Tedesco'dan saniyesinde cevap

Süper Lig'den teklif aldı anında yanıt verdi
Dünyanın gözü burada! İşte Galatasaray-Barcelona maçının muhtemel 11'leri

Dünyanın gözü burada! İşte tarihi maçın muhtemel 11'leri ve detayları
IMF Türkiye tahminini değiştirdi! İşte yeni rakamlar

IMF, Türkiye tahminini değiştirdi!
İBB’deki vurgun ve baskı çarkını mahkemede tek tek anlattı: Bunun adı ticaret değil, haraçtır

İBB’deki vurgun ve baskı çarkını mahkemede tek tek anlattı