Kırklar Dağı'ndaki Mescid Yangında Kül Oldu

Güncelleme:
Trabzon-Bayburt sınırında bulunan 3100 rakımlı Kırklar Dağı'ndaki mescid, akşam meydana gelen yangında tamamen yanarak kül oldu. Yangının, sobadan çıkan kıvılcımların neden olduğu öğrenildi. Tarihi yapının yerine yeni bir mescid inşa edilmesi için çalışmalar başladı.

Trabzon-Bayburt sınırında 3100 rakımlı Kırklar Dağı'nda bulunan Kırklar Dağı Mescidi, dün akşam meydana gelen yangında kül oldu. Yangına bacadan çıkan kıvılcımların neden olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Trabzon-Bayburt sınırında 3100 rakımlı Kırklar Dağı'nda bulunan Kırklar Mescidi'nin yanına kadınlar için bir mescid yapmak için çalışan işçiler, akşam olunca ısınmak için sobayı yaktı. Şiddetli rüzgar nedeniyle baca tutuşurken, işçiler yangını söndürmek için yoğun çaba sarfetti. Ancak şiddetli rüzgar nedeniyle büyük bölümü ahşap olan tarihi yapı, yaklaşık 10 dakika içinde yanarak kül oldu.

Yanan mescidin yerine yeni bir mescid yapılması için çalışma başlatıldı

Son yıllarda inanç ve doğa turizminin buluştuğu nadir noktalardan biri haline gelen Kırklar Dağı'nda ziyaretçi sayısında artış yaşanmıştı. Dağın zorlu coğrafyası yerli ve yabancı dağcılar için cazip bir rota oluştururken, gün doğumu ve gün batımı manzaralarıyla fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyordu. Yanan mescidin yerine yeni bir mescid yapılması için çalışma başlatıldı. - TRABZON

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
