Kırklar Dağı'ndaki Mescid Yangında Kül Oldu

Trabzon-Bayburt sınırında 3100 rakımlı Kırklar Dağı'nda bulunan Kırklar Dağı Mescidi, dün akşam meydana gelen yangında kül oldu. Yangına bacadan çıkan kıvılcımların neden olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Trabzon-Bayburt sınırında 3100 rakımlı Kırklar Dağı'nda bulunan Kırklar Mescidi'nin yanına kadınlar için bir mescid yapmak için çalışan işçiler, akşam olunca ısınmak için sobayı yaktı. Şiddetli rüzgar nedeniyle baca tutuşurken, işçiler yangını söndürmek için yoğun çaba sarfetti. Ancak şiddetli rüzgar nedeniyle büyük bölümü ahşap olan tarihi yapı, yaklaşık 10 dakika içinde yanarak kül oldu.

Yanan mescidin yerine yeni bir mescid yapılması için çalışma başlatıldı

Son yıllarda inanç ve doğa turizminin buluştuğu nadir noktalardan biri haline gelen Kırklar Dağı'nda ziyaretçi sayısında artış yaşanmıştı. Dağın zorlu coğrafyası yerli ve yabancı dağcılar için cazip bir rota oluştururken, gün doğumu ve gün batımı manzaralarıyla fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyordu. Yanan mescidin yerine yeni bir mescid yapılması için çalışma başlatıldı. - TRABZON